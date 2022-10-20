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Медиагруппа «Патриот» и портал «Живем в Нижнем» объявили о начале сотрудничества

Медиагруппа «Патриот» и портал «Живем в Нижнем» объявили о начале сотрудничества
«Патриот»

Портал «Живем в Нижнем» вошел в число партнеров Медиагруппы «Патриот».

О начале сотрудничества объявил глава «Патриота» Николай Столярчук. Он отметил, что настало время, когда патриотическим СМИ необходимо работать сплоченно, так как только общими усилиями можно противостоять западной пропаганде.

«Нижний Новгород — один крупных городов России, новости из этого города будут интересны нашим читателям. Уверен, что нас ждет плодотворное сотрудничество с таким профессиональным изданием, как “Живем в Нижнем”», — приводит слова главы «Патриота» сайт медиагруппы.

Портал «Живем в Нижнем» освещает актуальные события Нижегородского региона. В рамках партнерства издания планируют обмениваться эксклюзивным контентом.

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