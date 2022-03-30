Медиагруппа «Патриот» и портал «Просто Новости» стали информационными партнерами

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Информационно-аналитический портал «Просто Новости» стал новым партнером Медиагруппы «Патриот».
Портал «Просто Новости» является некоммерческим проектом, основанным на фоне событий 2015 года, когда начала обостряться ситуация с Украиной. СМИ делится мнениями экспертов и аналитиков о том, что происходит на украинской территории, а также на постсоветском пространстве и в мире.
«Мы рады приветствовать новых партнеров и соратников. Больше нет возможности принимать полумеры в борьбе за информационный суверенитет России. Мы не имеем права оставаться в стороне от того, что происходит в мире. Наша миссия — это доносить достоверную информацию до наших читателей. Я уверен, что это мы нашли хорошего союзника в борьбе за правду», — заявил глава Медиагруппы Николай Столярчук.
Главный редактор ИА «Просто новости» Артур Сергеенко также отметил, что заключенное сотрудничество может оказаться полезным во всех отношениях. Партнеры в рамках соглашения будут обмениваться эксклюзивным контентом об актуальных событиях.
Россия 24 февраля начала специальную операцию на Украине, направленную на защиту мирных жителей Донбасса от агрессии со стороны киевского режима. Ранее Министерство обороны РФ неоднократно подчеркивало, что при выполнении спецоперации удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает.