Медиагруппа «Патриот» и портал «Просто Новости» стали информационными партнерами

«Мы рады приветствовать новых партнеров и соратников. Больше нет возможности принимать полумеры в борьбе за информационный суверенитет России. Мы не имеем права оставаться в стороне от того, что происходит в мире. Наша миссия — это доносить достоверную информацию до наших читателей. Я уверен, что это мы нашли хорошего союзника в борьбе за правду», — заявил глава Медиагруппы Николай Столярчук.