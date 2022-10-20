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Медиагруппа «Патриот» и портал Lenta75.ru объявили о начале сотрудничества

Медиагруппа «Патриот» и портал Lenta75.ru объявили о начале сотрудничества

Портал Lenta75.ru вошел в число партнеров Медиагруппы «Патриот». Об этом стало известно 19 октября.

О начале сотрудничество объявил глава «Патриота» Николай Столярчук. Он выразил уверенность, что читателем медиагруппы будет интересно узнать новости Читы.

«Рассчитываю, на долгосрочное и плодотворное сотрудничество с Lenta75.ru. Во времена фейков и информационной войны патриотическим СМИ как никогда важно держаться вместе и работать на благо нашей страны», — приводит слова Столярчука сайт медиагруппы.

Сотрудничество изданий предполагает обмен эксклюзивным контентом, а также освещение новостной повестки в мире и в России.

партнерство патриот сотрудничество
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