Медиагруппа «Патриот» и портал Lenta75.ru объявили о начале сотрудничества

«Рассчитываю, на долгосрочное и плодотворное сотрудничество с Lenta75.ru. Во времена фейков и информационной войны патриотическим СМИ как никогда важно держаться вместе и работать на благо нашей страны», — приводит слова Столярчука сайт медиагруппы.