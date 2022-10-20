Медиагруппа «Патриот» и портал Lenta75.ru объявили о начале сотрудничества

Портал Lenta75.ru вошел в число партнеров Медиагруппы «Патриот». Об этом стало известно 19 октября.
О начале сотрудничество объявил глава «Патриота» Николай Столярчук. Он выразил уверенность, что читателем медиагруппы будет интересно узнать новости Читы.
«Рассчитываю, на долгосрочное и плодотворное сотрудничество с Lenta75.ru. Во времена фейков и информационной войны патриотическим СМИ как никогда важно держаться вместе и работать на благо нашей страны», — приводит слова Столярчука сайт медиагруппы.
Сотрудничество изданий предполагает обмен эксклюзивным контентом, а также освещение новостной повестки в мире и в России.