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Медиагруппа «Патриот» и портал «Астрахань.ру» объявили о сотрудничестве

Медиагруппа «Патриот» и портал «Астрахань.ру» объявили о сотрудничестве
Медиагруппа «Патриот»

Информационный портал «Астрахань.ру» стал одним из партнеров Медиагруппы «Патриот». О начале сотрудничества стало известно 11 июля.

В рамках совместной работы издания планируют обмениваться эксклюзивными материалы, чтобы расширять информационное поле для своих читателей.

«География нашего партнерства неизменно растет. Сегодня я рад объявить о новом партнере. Благодаря сотрудничеству с “Астрахань.ру” у наших СМИ будет больше актуальных и эксклюзивных новостей из жизни Астрахани и Астраханской области», – цитирует главу «Патриота» Николая Столярчука официальный сайт медиагруппы.

Отметим, информационный портал «Астрахань.ру» функционирует уже на протяжении трех лет – особое внимание издание акцентирует на освещении региональных событий. 

медиагруппа партнеры патриот
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