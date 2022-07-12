Медиагруппа «Патриот» и портал «Астрахань.ру» объявили о сотрудничестве

«География нашего партнерства неизменно растет. Сегодня я рад объявить о новом партнере. Благодаря сотрудничеству с “Астрахань.ру” у наших СМИ будет больше актуальных и эксклюзивных новостей из жизни Астрахани и Астраханской области», – цитирует главу «Патриота» Николая Столярчука официальный сайт медиагруппы.