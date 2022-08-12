Медиагруппа «Патриот» дала старт общественным обсуждениям по созданию кодекса этики журналистов

В медиацентре «Патриот» состоялась пресс-конференция, главной темой которой стало обсуждение создания кодекса этики современного журналиста. Как отметил глава Медиагруппы Николай Столярчук, сегодня эта тема очень актуальна и важна, поскольку общественность должна иметь возможность контролировать сферу СМИ, моментально уличая недобросовестных представителей профессии.
Напомним, 4 августа Басманный суд Москвы по ходатайству Главного следственного управления СК РФ арестовал трех администраторов Telegram-канала «Сканер» Владислава Малушенко, Алексея Слободенюка и Евгения Москвина. Им предъявлено обвинение по статье 159 ч.3 «Мошенничество».
Некоторые СМИ и Telegram-каналы поспешно заявили, что в офисах нескольких информагентств Медиагруппы «Патриот» следователи провели обыски, поскольку задержанные работали в структурах холдинга. Николай Столярчук заявил, что информация об обысках не соответствует действительности.
Обращаясь к коллегам и читателям во время пресс-конференции Медиагруппы «Патриот», Столярчук отметил, что задержание сотрудников известных и уважаемых российских СМИ, в числе которых есть и представители «Патриота», вызвало большой резонанс. По его словам, крайне важно сделать выводы из допущенных ошибок. Для этого он предложил создать инструмент общественного контроля за сотрудниками СМИ.
«Журналистика переживает не лучшие времена. Да, сейчас многие псевдожурналисты сбежали из России, показав, чего они стоят на самом деле. Но из-за их длительной деятельности доверие к нашей работе серьезно упало. Поэтому считаю особенно важным создать действительно работающий инструмент общественного контроля за действиями СМИ, который не будет мешать их деятельности. Убежден, что совместными усилиями всех небезразличных коллег мы вернем уважение профессии журналист и в дальнейшем сможем избежать подобных инцидентов», — отметил глава Медиагруппы.
Детализируя сказанное, Столярчук предложил разработать кодекс этики современного журналиста. Он призвал коллег принять участие в общественном обсуждении кодекса, заполнив специальную форму.
«Думаю, для начала будет правильным разработка кодекса этики современного журналиста — того, о чем так долго говорили. Мы понимаем: один даже большой медиахолдинг своими силами с такой работой не справится. Поэтому просим вас присылать свои предложения на нашу почту», — констатировал Столярчук.
Идею главы «Патриота» поддержал депутат Госдумы Виталий Милонов, принявший участие в пресс-конференции. По его словам, действующее российское законодательство не дает возможности редакции полностью контролировать деятельность журналиста. Поэтому всегда есть риск столкнуться с непорядочным сотрудником. Именно поэтому важен общественный контроль, дающий возможность честно работать добросовестным журналистам и, напротив, препятствующий деятельности, порочащей профессию.
«Существующие нормы не позволяют редакциям СМИ в полной степени отвечать за деятельность журналистов — это невозможно. По сути дела, сотрудник СМИ ни в коем случае не является его представителями. Задержанные не являются представителями Медиагруппы «Патриот», они там работали, также как сотни, тысячи других людей. Мы точно знаем, что всегда на какое-то количество порядочных людей будет один непорядочный», — пояснил парламентарий свою точку зрения.
Добавим, что генеральный директор ООО «Федеральное агентство новостей» Евгений Зубарев пообещал обнародовать всю информацию по резонансному делу, как только она будет предоставлена следствием. Он подчеркнул, что «прятаться никто не собирается».