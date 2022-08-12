Медиагруппа «Патриот» дала старт общественным обсуждениям по созданию кодекса этики журналистов

«Журналистика переживает не лучшие времена. Да, сейчас многие псевдожурналисты сбежали из России, показав, чего они стоят на самом деле. Но из-за их длительной деятельности доверие к нашей работе серьезно упало. Поэтому считаю особенно важным создать действительно работающий инструмент общественного контроля за действиями СМИ, который не будет мешать их деятельности. Убежден, что совместными усилиями всех небезразличных коллег мы вернем уважение профессии журналист и в дальнейшем сможем избежать подобных инцидентов», — отметил глава Медиагруппы.