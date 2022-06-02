Мечтавший о семейной жизни рэпер Сидху Муз Вала умер от двух десятков выстрелов холостяком

Индийского рэпера Сидху Муз Вала застрелили в городе Манса. Незадолго до этого он сделал предложение возлюбленной и собирался сыграть свадьбу в ноябре.
По информации The Sun, 28-летний артист находился за рулем, когда неизвестные обстреляли его и скрылись. Из тела погибшего извлекли 24 пули. Правоохранители задержали шестерых подозреваемых.
В прошлом году рэпер вступил в партию «Индийский национальный конгресс», однако принял решение выйти из нее и был убит через день после лишения депутатской неприкосновенности.
Незадолго до этого в Челябинске 26-летнего хоккеиста Николая Шарова застрелили в кафе, сообщал телеканал «360».