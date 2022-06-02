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Мечтавший о семейной жизни рэпер Сидху Муз Вала умер от двух десятков выстрелов холостяком

Мечтавший о семейной жизни рэпер Сидху Муз Вала умер от двух десятков выстрелов холостяком
pexels.com

Индийского рэпера Сидху Муз Вала застрелили в городе Манса. Незадолго до этого он сделал предложение возлюбленной и собирался сыграть свадьбу в ноябре.

По информации The Sun, 28-летний артист находился за рулем, когда неизвестные обстреляли его и скрылись. Из тела погибшего извлекли 24 пули. Правоохранители задержали шестерых подозреваемых.

В прошлом году рэпер вступил в партию «Индийский национальный конгресс», однако принял решение выйти из нее и был убит через день после лишения депутатской неприкосновенности.

Незадолго до этого в Челябинске 26-летнего хоккеиста Николая Шарова застрелили в кафе, сообщал телеканал «360». 

Индия рэпер убийство
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