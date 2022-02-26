Мечтающие о возвращении «неуязвимого» SR-72 американцы упустили из виду важную деталь

Мечтающие о возвращении «неуязвимого» SR-72 американцы упустили из виду важную деталь Армия и ВПК
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Планы США по возрождению и усовершенствованию стратегического сверхзвукового высотного разведчика Lockheed SR-71 столкнутся с суровой реальностью.

В конце XX века Вооруженные силы Соединенных Штатов приняли решение об «отправке на пенсию» самолетов-разведчиков SR-71. Тогда же функции по высотному наблюдению были возложены на спутники. Последние обладают как плюсами в виде возможности делать фотографии высокого качества, так и минусами – необходимость большого количества времени на перевод с одной орбиты на другую.

К решению проблемы в Пентагоне приступили в 2007 году. Совместно с Lockheed Martin военное ведомство принялось разрабатывать новый разведывательный беспилотник SR-72. Предполагается, что летательный аппарат должен будет развивать скорость порядка 7000 км/ч, что сделает его практически «неуязвимой» для перехвата средствами ПРО-ПВО целью. Как сообщает Life.ru, стоимость создания одного демонстратора технологий SR-72 оценивается в один миллиард долларов. И этот факт очень тревожит представителей Счетной палаты США на фоне отсутствия у военных уверенности в пользе подобных инвестиций.

Есть и еще один немаловажный нюанс. Утверждается, что SR-72 превзойдет своего предшественника не только в скорости, но и по показателю максимальной высоты полета. Она у него составит 30 км. С учетом того, что базовая версия С-400 сбивает объекты на высоте до 27 км, такое решение будет как нельзя кстати. Однако российские комплексы могут оснащаться ракетами 40Н6Е, способными поражать цели на высоте до 40 км. А ЗРК С-500 и вовсе работают по целям, находящимся в 200 км от земли. Исходя из этого, SR-72 может не оправдать возложенных на него надежд и оказаться результатом бессмысленно потраченных средств.

 
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