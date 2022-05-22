«Меч возмездия» невозможно перехватить. «Сармат» простоит на вооружении 50 лет

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Командующий ракетными войсками стратегического назначения Российской Федерации Сергей Каракаев в ходе свежего интервью рассказал о возможностях межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат».

Он заявил, что в данный момент перехватить её невозможно и вряд ли станет возможным в ближайшем будущем. Российская баллистическая ракета «Сармат» может летать как через Северный, так и через Южный полюс. Важно то, что траектория через Южный полюс не защищена.





Сергей Каракаев добавил, что для «Сармата» возможны и другие траектории, а именно выход в космос. Ожидается, что «Сармат» простоит на вооружении России пятьдесят лет, поскольку это позволяют характеристики баллистической ракеты и её надежность.

Сергей Каракаев сравнил «Сармат» с прямым мечом и напомнил, что в истории этот вид холодного оружия наводил страх. Он добавил, что «Сармат» можно назвать «мечом возмездия».

В другом интервью глава «Роскомоса» Дмитрий Рогозин заявил следующее: «Такая ракета может снести половину берега континента, который нам не понравится».