Мебель советского периода: минусы, о которых все забыли

Сегодня встретить мебель советского периода в квартире — большая редкость. Как только несколько десятков лет назад в магазинах начали появляться современные шкафы, диваны и столы, люди попрощались со старым убранством. С того момента квартиры перестали напоминать друг друга и заиграли новыми, свежими красками.

Однако иногда мелькает еще ностальгия. Где-нигде натыкаюсь на хвалебные речи в адрес советской мебели. А кто-то даже охотится на старые серванты и шкафы, чтобы отреставрировать их и включить в современный интерьер. Думаю, нужно вспомнить, почему мы когда-то так быстро отказались от старой мебели.

Мебель советского периода: больше минусов, чем плюсов

Стенка

Покажите мне квартиру, в которой не было этой культовой стенки. Нужно отдать должное, стенка была многофункциональной: с самыми различными полочками, ящиками, тумбами. Но тот факт, что она занимала половину комнаты, огорчает. Кроме того, все квартиры выглядели одинаково из-за этого предмета мебели. Отличалось только наполнение, и то не всегда. До сих пор помню грустный темно-коричневый цвет, постоянно расшатанную фурнитуру и скрип.

Трехстворчатый шкаф

Этот шкаф придавал интерьеру такой тяжести, которую можно сравнить только с его собственной тяжестью. Действительно, сдвинуть его с места было неописуемо тяжело. А сделать это так, чтобы хоть немного не поцарапать паркет, — практически невозможно.

Шифоньер

Тот предмет мебели, который оказался тяжелее трехстворчатого шкафа. Он всю жизнь стоял там, куда его поставили. У него еще были антресоли, снять которые мог только супермен.

Раскладной стол

Вроде бы удобная вещь для застолий. Большую часть времени стол-книжка преспокойно стоял в уголке, и 2–3 раза в год его доставали и раскладывали. Возможно, именно поэтому служил он не просто годами, а целыми десятилетиями. Стол был тяжелым и частенько шатким. У современной мебели таких проблем нет.

Письменный стол

Массивный и большой предмет мебели был не у каждого. Безусловно, места для учебы или работы много. Но, согласитесь, современные легкие столики с кучей полочек и вариантами дизайна более привлекательны.

Диван

А вот диван точно был в доме у каждого. Тяжеленный, неудобный, шаткий и скрипучий. Комфортно спать на таком было тяжело, особенно в тех случаях, когда вылезали пружины.

Люстра

Возможно, такая люстра смотрелась бы хорошо в холле отеля. Но в крошечных советских квартирах, захламленных массивной мебелью, она выглядела нелепо. Кроме того, мыть это дизайнерское чудо было очень сложно. Огромное количество мелких хрупких деталей стали настоящей проблемой для нескольких поколений хозяек.

Одно можно сказать точно: мебель советского времени делали на десятилетия. Однако сейчас есть столько возможностей переезда, смены дизайна, ремонта, расширения жилплощади, что поставленный на века шкаф — скорее обуза, чем достоинство. А вы помните какую-то советскую мебель?

