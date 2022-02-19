МЧС России планирует круглосуточно заниматься эвакуацией граждан ЛДНР

МЧС России планирует круглосуточно заниматься эвакуацией граждан ЛДНР Новости
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МЧС России будет проводить эвакуацию граждан Луганской и Донецкой народных республик круглосуточно. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Эвакуация жителей Донбасса началась 18 февраля. Первые беженцы прибыли на территорию Ростовской области уже в ночь на 19 февраля. На данный момент, согласно сообщению врио главы МЧС Александра Чуприяна, в российском регионе готовы 282 пункта временного размещения.

«Эвакуация будет проводиться в круглосуточном режиме, в соответствии с намеченными оперативными планами», — говорится в сообщении.

Ранее телеканал «360» сообщил, что первый поезд с беженцами из Донбасса отправился в Воронеж. В нем находятся 500 человек.

 
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