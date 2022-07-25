МЧС РФ указало на систематические обстрелы колонн с гуманитарной помощью на Украине

Российские колонны с гуманитарной помощью систематически попадали под обстрелы на Украине. Соответствующее заявление сделал первый замглавы МЧС РФ Александр Чуприян.
Он подчеркнул, что автомобили ведомства возвращались из рейсов с пробитыми колесами и пулями в радиаторах. Чуприян также отметил, что на Украину уже было отправлено 800 колонн с помощью.
Ранее начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что Россия передала на Украину уже почти 19 тысяч тонн гуманитарной помощи.