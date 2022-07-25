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МЧС РФ указало на систематические обстрелы колонн с гуманитарной помощью на Украине

Maksim Konstantinov/Global Look Press
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Российские колонны с гуманитарной помощью систематически попадали под обстрелы на Украине. Соответствующее заявление сделал первый замглавы МЧС РФ Александр Чуприян.

Он подчеркнул, что автомобили ведомства возвращались из рейсов с пробитыми колесами и пулями в радиаторах. Чуприян также отметил, что на Украину уже было отправлено 800 колонн с помощью.

Ранее начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что Россия передала на Украину уже почти 19 тысяч тонн гуманитарной помощи.

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RusNewsToday24
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