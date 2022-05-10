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    МЧС: пожароопасный сезон начался в 77 российских регионах

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    МЧС: пожароопасный сезон начался в 77 российских регионах

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    pixabay.com

    В 77 российских регионах начал действовать пожароопасный сезон. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы МЧС России Александр Чуприян в ходе совещания по вопросам борьбы с пожарами.

    По его данным, в настоящее время на территории страны действует 35 природных возгораний в пяти километрах от населенных пунктов.

    В мероприятии принимают участие президент России Владимир Путин, главы регионов и члены Правительства. По словам российского лидера, нельзя допустить повторения прошлогодней ситуации с пожарами.

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