Новости0

МЧС: постояльцы московского хостела сгорели заживо из-за решеток на окнах

МЧС: постояльцы московского хостела сгорели заживо из-за решеток на окнах
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Погибшие гости хостела на юго-западе Москвы, который загорелся около полуночи 29 июля, не смогли выбраться из здания из-за установленных решеток на окнах первых этажей. Об этом сообщил врио столичного главка МЧС Андрей Румянцев.

Кроме того, в гостинице была установлена система противопожарной сигнализации. Однако, по словам Румянцева, она не сработала по причине, которую предстоит установить уполномоченным органам.

«С 2019 по 2022 неоднократно проводились судебные разбирательства по данному объекту. Последняя проверка данного объекта проводилась в июне 2022 года, после чего также органами надзора были выписаны предписание и предупреждение», — добавил он.

В результате пожара на улице Алма-Атинской погибли восемь человек, пишет URA.RU. Площадь возгорания, по данным МЧС, составила 150 квадратных метров.

москва мчс причина пожара решетки улица алма-атинская
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.