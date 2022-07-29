МЧС: постояльцы московского хостела сгорели заживо из-за решеток на окнах

Погибшие гости хостела на юго-западе Москвы, который загорелся около полуночи 29 июля, не смогли выбраться из здания из-за установленных решеток на окнах первых этажей. Об этом сообщил врио столичного главка МЧС Андрей Румянцев.
Кроме того, в гостинице была установлена система противопожарной сигнализации. Однако, по словам Румянцева, она не сработала по причине, которую предстоит установить уполномоченным органам.
«С 2019 по 2022 неоднократно проводились судебные разбирательства по данному объекту. Последняя проверка данного объекта проводилась в июне 2022 года, после чего также органами надзора были выписаны предписание и предупреждение», — добавил он.
В результате пожара на улице Алма-Атинской погибли восемь человек, пишет URA.RU. Площадь возгорания, по данным МЧС, составила 150 квадратных метров.