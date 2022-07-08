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МЧС напомнило ямальцам о правилах противопожарной безопасности

МЧС напомнило ямальцам о правилах противопожарной безопасности
МЧС России/via Globallookpress.com

Особый противопожарный режим начинает действовать в Ямало-Ненецком автономном округе. В этот период на территории региона будут действовать особые правила.

В МЧС подчеркнули, что в первую очередь запрещается разжигать костры в лесах. При этом разводить огонь нельзя даже на приусадебных участках или во дворе дома в мангалах, или на сельскохозяйственных землях, информирует сайт «Красный север».

Категорически запрещается сжигание сухой травы и мусора в границах населенных пунктов и между ними. Кроме того, под ограничения попали любые пожароопасные работы.

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RusNewsToday24
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