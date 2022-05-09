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    McDonalds представила умный датчик дыма в виде «Биг Мака». При обнаружении задымления на кухне, он предложит заказать что-нибудь из McDonalds

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    McDonalds представила умный датчик дыма в виде «Биг Мака». При обнаружении задымления на кухне, он предложит заказать что-нибудь из McDonalds

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    McDonalds представила в Нидерландах умных датчик дыма, выглядящий как перевернутый «Биг Мак». Устройство называется McDelivery Detector, и это название хорошо отражает его суть.


    Датчик предполагается устанавливать на потолке в кухне. При обнаружении задымления McDelivery Detector предложит пользователю не заморачиваться с дальнейшей готовкой, а просто заказать что-то из ассортимента McDonalds вместо того, что сгорело на плите или СВЧ. Если пользователь соглашается, заказ автоматически направляется в ближайший ресторан McDonalds.

    McDelivery Detector доступен только в рамках рекламной кампании в Нидерландах. Чтобы принять участие в розыгрыше и заполучить один из датчиков, участникам игры нужно представить примеры «своих худших кулинарных ошибок».

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