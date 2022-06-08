McDonald's 12 июня откроет в Москве и Подмосковье сразу 15 ресторанов

Известно, что форма сотрудников популярной фастфуд-сети будет полностью черного цвета. Меню изменится, но не слишком значительно. Однако значительные перемены коснутся логотипа и официальных цветов компании: накануне McDonald’s подал в Роспатент заявку на регистрацию трехцветных логотипов. Вероятно, новыми цветами ресторанной сети станут оранжевый, красный и зеленый.