McDonald's 12 июня откроет в Москве и Подмосковье сразу 15 ресторанов

Сразу 15 точек обновленной сети McDonald’s откроются 12 июня в Московской области и самой российской столице.
Известно, что форма сотрудников популярной фастфуд-сети будет полностью черного цвета. Меню изменится, но не слишком значительно. Однако значительные перемены коснутся логотипа и официальных цветов компании: накануне McDonald’s подал в Роспатент заявку на регистрацию трехцветных логотипов. Вероятно, новыми цветами ресторанной сети станут оранжевый, красный и зеленый.
Ранее владелец сети ресторанов, сибирский предприниматель Александр Говор заявлял, что McDonald’s планируют открыть ко Дню России. По его словам, с таким предложением выступил Минпромторг, сообщает телеканал «360».