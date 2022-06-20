Майнинговые компании Ирана будут отключены от электроснабжения

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Представитель Министерства энергетики Ирана Мостафа Раджаби Машхади (Mostafa Rajabi Mashhadi) сообщил, что в стране насчитывается 118 зарегистрированных майнинговых компаний, которым будет отключена подача электроэнергии из государственной сети.





Машхади пояснил, что на прошлой неделе было зафиксировано рекордное потребление электроэнергии в 62,5 тыс. мегаватт (МВт) в пиковое время. Он добавил, что текущее потребление может превысить 63 тыс. МВт, и это вынуждает ограничивать предложение электричества.

Правительство Ирана одобрило промышленный майнинг в 2019 году. Многочисленные компании начали добывать криптовалюту по всей стране благодаря дешёвой электроэнергии, а иранские электростанции увидели в этом возможность увеличить свои доходы. В январе 2020 года министерство промышленности, майнинга и торговли выдало более 1 тыс. лицензий на добычу криптовалюты.

Помимо зарегистрированных компаний, некоторые нелегальные майнеры начали использовать бытовую электроэнергию. Это создало проблемы для электроэнергетической отрасли страны, которая и так уже работает с перегрузками, вызванными засухой.