Майк Тайсон обвинил создателей сериала о его жизни в краже биографии: “Они украли мою историю”

Майк Тайсон

Майк Тайсон обвинил создателей байопика “Майк” — стриминговую платформу Hulu — в краже своей биографии. В соцсетях боксер заявил, что создатели не спрашивали его разрешения на съемки проекта и никто не консультировался с ним для создания сериала. Кроме того, создатели байопика не выплатили ему проценты.

Hulu — это стриминговая версия рабовладельца. Они украли мою историю и не заплатили мне. Не позволяйте им обмануть вас. Я не поддерживаю их рассказ о моей жизни. Это не 1822 год. Это 2022 год. Они украли мою биографию. Для руководителей Hulu я просто черный, которого они могут продавать на аукционе,

— написал он в инстаграме*.

Тайсон отметил, что представители Hulu пытались заплатить миллионы его брату, чтобы он раскрыл им детали жизни боксера. Hulu отчаянно пытался заплатить моему брату миллионы, при этом не предложив мне ни доллара, чтобы продвигать историю о моей жизни. Он отказался, потому что чтит дружбу и достойно относится к людям. Я никогда не забуду, что он сделал для меня, так же как я никогда не забуду, что Hulu украл у меня.

Сериал “Майк” был анонсирован в 2021 году. Главную роль сыграл Треванте Роудс. В июле этого года стриминговая платформа Hulu представила первый трейлер.

В сериале покажут моменты из жизни и спортивной карьеры Майка Тайсона, в том числе скандальные инциденты. Так, 25 лет назад состоялся знаменитый бой Тайсона с Эвандром Холифилдом, во время которого Майк, раздраженный “грязными приемами” со стороны соперника, в порыве ярости откусил своему оппоненту часть ушной раковины. За это Тайсона оштрафовали на 3,3 млн долларов и на два года лишили боксерской лицензии.

Премьера сериала назначена на 25 августа.

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