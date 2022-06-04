Май был худшим месяцем на автомобильном рынке России за всю историю

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Согласно данным АО «Электронный паспорт», на которые ссылается источник, в мае в России было продано 27 458 новых легковых автомобилей. Это на 2% меньше, чем в апреле, на 78% меньше, чем год назад, и это самый худший месяц за всю историю рынка автомобилей в России.





Лидером рынка в мае была Lada с 6656 проданными автомобилями. Kia реализовала 3576 машин, Hyundai продала 3097 авто, а Renault — 2183.

Что важно, так это Chery на пятом месте с 1661 проданным авто. Месяцем ранее компания была на седьмом месте. В десятку лидеров также попали китайские Haval с 1220 машинами и Geely с 905 машинами. Остальные компании в десятке — это Skoda (1095 машин), Nissan (1233 машин) и Toyota (870 машин).