Max Factor, Rimmel, Max Factor, Hugo Boss, Calvin Klein и другие бренды косметической компании Coty уходят из России

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Косметический концерн Coty, который включает в себя такие косметические бренды, как Guess, Adidas, Balenciaga, Dolce & Gabbana, Davidoff, Gucci, Hugo Boss, Marc Jacobs, Bottega Veneta, Burberry, Calvin Klein, Miu Miu, Tiffany & Co, Max Factor, Bourjois, Rimmel, CoverGirl и другие, решил приостановить работу в России из-за военной спецоперации РФ на Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании.

В Coty пришли к выводу, что уход с российского рынка не повлияет на прогнозы компании по выручке за 2022 год: по итогам прошлого года на Россию приходится около 3% продаж концерна.

Ранее об уходе из России из-за общественно-политической ситуации заявили многие западные бренды, в том числе Zara, H&M, Uniqlo, L’Occitane, L’Oreal и другие, а на прошлой неделе об уходе заявила компания Essity (бренды Zewa, Libresse, Libero).

Кроме того, в рамках закона о запрете ввоза предметов роскоши в Россию в европейских бутиках Chanel, Celine, Louis Vuitton, Dior, Marc Jacobs

Посмотреть полностью: https://www.spletnik.ru/buzz/chronicle/105784-v-lvhm-v-evrope-perestali-obsluzhivat-klientov-iz-rossii.html и других брендов отказались продавать продукцию российским клиенткам.

