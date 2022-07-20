Мавриди считает, что Киркоров может уехать из России после заявлений Шукшиной о ЛГБТ

Журналист Павел Мавриди заявил, что народный артист России Филипп Киркоров может покинуть страну из-за громких слов актрисы Марии Шукшиной о сексуальной ориентации певца.
Шукшина ранее заявила, что Киркоров является гомосексуалом. Актриса уверена, что певец долгое время встречался с исполнителем Давидом Манукяном. Мавриди считает, что актриса таким образом привлекает к себе внимание.
«Шукшина — хайпожорка. У нее ролей нет, вот и приходится обсуждать ЛГБТ в своем блоге. Киркоров достиг такого уровня, что опускаться до Шукшиной ему низко, мерзко. Шоу-бизнес — специфическая, творческая сфера. ЛГБТ там 90%. Из-за таких, как Шукшина, их реально затравят. Они соберут чемоданы и уедут “в отпуск”, сами того не желая. Останемся без Киркорова, будем слушать группу “Любэ”», — заявил журналист в беседе с порталом BLITZ+.
Сам Киркоров никак не комментирует слова артистки. Мавриди добавил, что слова Шукшиной о ЛГБТ могут повлиять на весь российский шоу-бизнес.