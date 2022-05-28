«Маугли» из ВСУ показал на видео наблюдательный пункт, оборудованный на сосне

Ранее российские военкоры сумели исследовать брошенные базы украинской армии в Мариуполе и сделали странные находки. На брошенных позициях обнаружили следы занятия черной магией, алкоголь, сатанинские символы и даже языческое капище. Кому и чему именно поклонялись солдаты культурологи, ответить однозначно не могут, но сошлись во мнении, что у потусторонних сил ВСУ просили укрепить их оружие или послать его побольше.