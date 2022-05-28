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«Маугли» из ВСУ показал на видео наблюдательный пункт, оборудованный на сосне

«Маугли» из ВСУ показал на видео наблюдательный пункт, оборудованный на сосне
Минобороны Украины

Украинский военный показал на видео свое дежурство на наблюдательном пункте в лесу. Примечательным стало расположение поста прямо на сосне в пяти–семи метрах над землей. 

Себя неизвестный оператор назвал «совой», которая вынуждена коротать досуг, сидя на дереве, «как Маугли». Ролик быстро распространился в Сети, а после его опубликовали на сайте телеканала «360». 

Ранее российские военкоры сумели исследовать брошенные базы украинской армии в Мариуполе и сделали странные находки. На брошенных позициях обнаружили следы занятия черной магией, алкоголь, сатанинские символы и даже языческое капище. Кому и чему именно поклонялись солдаты культурологи, ответить однозначно не могут, но сошлись во мнении, что у потусторонних сил ВСУ просили укрепить их оружие или послать его побольше. 

ВСУ наблюдательный пункт Украина
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