«Маугли» из ВСУ показал на видео наблюдательный пункт, оборудованный на сосне

Украинский военный показал на видео свое дежурство на наблюдательном пункте в лесу. Примечательным стало расположение поста прямо на сосне в пяти–семи метрах над землей.
Себя неизвестный оператор назвал «совой», которая вынуждена коротать досуг, сидя на дереве, «как Маугли». Ролик быстро распространился в Сети, а после его опубликовали на сайте телеканала «360».
Ранее российские военкоры сумели исследовать брошенные базы украинской армии в Мариуполе и сделали странные находки. На брошенных позициях обнаружили следы занятия черной магией, алкоголь, сатанинские символы и даже языческое капище. Кому и чему именно поклонялись солдаты культурологи, ответить однозначно не могут, но сошлись во мнении, что у потусторонних сил ВСУ просили укрепить их оружие или послать его побольше.