Матвийчук допустил переход дезертиров ВСУ на сторону войск ДНР и ЛНР

Дезертировавшие украинские военные могут пополнить ряды подразделений Народной милиции ЛНР и ДНР. Об этом URA.RU рассказал военный эксперт, Анатолий Матвийчук.
Такое вполне возможно, учитывая, что, например, уроженца Мариуполя, обманом вывезли во Львовскую область, объяснил эксперт.
«Сейчас контрольные органы ДНР и ЛНР совместно с российскими военными проверяют солдата на предмет лояльности и наличия скрытых диверсионных целей. Вполне возможно, что он может стать активным участником сопротивления фашизму», — убежден аналитик.
Матвийчук подчеркнул, что в отношении всех украинских националистов проводится тщательная проверка. При каждом штабе армии есть пункты сбора военнопленных для их первичного осмотра, а также дальнейших действий для выяснения их причастности к военным преступлениям.