Матвиенко считает недопустимыми разговоры о начале ядерной войны

Как подчеркнула спикер Совета Федерации, любой здравомыслящий политик понимает, что ядерная война станет концом планеты. Россия же, по словам Матвиенко, рассматривает ядерное оружие только в качестве фактора сдерживания.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко высказалась о вероятности начала ядерной войны. Данное заявление государственный деятель сделала на пресс-конференции по итогам весенней сессии парламента.