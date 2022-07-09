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Матвиенко считает недопустимыми разговоры о начале ядерной войны

Матвиенко считает недопустимыми разговоры о начале ядерной войны
Globallookpress.comFederation Council of Russia

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко высказалась о вероятности начала ядерной войны. Данное заявление государственный деятель сделала на пресс-конференции по итогам весенней сессии парламента.

«Я считаю недопустимым вообще говорить о возможности ядерной войны», — заявила Матвиенко.

Как подчеркнула спикер Совета Федерации, любой здравомыслящий политик понимает, что ядерная война станет концом планеты. Россия же, по словам Матвиенко, рассматривает ядерное оружие только в качестве фактора сдерживания.

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