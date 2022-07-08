Матвиенко: Путин наградил секретаря ЕР Турчака орденом «За заслуги перед Отечеством»

Президент России Владимир Путин наградил секретаря генсовета партии «Единая Россия» Андрея Турчака орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Такую информацию на пленарном заседании Совфеда озвучила спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.
По словам сенатора, Турчак заслужил столь высокую награду благодаря своему вкладу в развитие парламентаризма. Кроме того, вице-спикер Совета Федерации проводил активную общественно-политическую деятельность, за что и удостоен ордена.
В копилке секретаря ЕР уже имеется ряд наград. Достижения Турчака отмечены также почетными грамотами Правительства и президента РФ.