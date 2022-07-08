Новости0

Матвиенко: Путин наградил секретаря ЕР Турчака орденом «За заслуги перед Отечеством»

Матвиенко: Путин наградил секретаря ЕР Турчака орденом «За заслуги перед Отечеством»
Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин наградил секретаря генсовета партии «Единая Россия» Андрея Турчака орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Такую информацию на пленарном заседании Совфеда озвучила спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

По словам сенатора, Турчак заслужил столь высокую награду благодаря своему вкладу в развитие парламентаризма. Кроме того, вице-спикер Совета Федерации проводил активную общественно-политическую деятельность, за что и удостоен ордена. 

В копилке секретаря ЕР уже имеется ряд наград. Достижения Турчака отмечены также почетными грамотами Правительства и президента РФ. 

матвиенко орден Путин турчак
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.