Матвиенко призвала избавляться от Болонской системы образования в России

России необходимо провести реформу образования, а также полностью выйти из Болонской системы. Такое мнение высказала Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Она отметила, что интеграция России в Болонскую систему образования, а также в научное пространство Европы не состоялось. По словам Матвиенко, к сожалению, на Западе по-прежнему сохраняется дискриминация российских дипломов и научных степеней, передает ТАСС.
«Вопреки всем обещаниям Запада о полной интеграции наших университетов, научных центров в научное пространство Европы, ничего этого не произошло, к сожалению», — добавила спикер.
Она выразила уверенность, что выход России из Болонской системы образования необходимо проводить без спешки. Матвиенко отметила необходимость обсуждения данного вопроса с научным и ректорским сообществами, а также призвала выработать пошаговый план.