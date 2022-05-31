Матвиенко подтвердила готовность России к переговорам с Украиной

Москва полностью открыта и готова к переговорам с Киевом, однако обратной реакции от Украины пока что нет. Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко во время встречи с президентом Мозамбика Филипе Ньюси.
Россия всегда вступала в переговоры еще до начала спецоперации, в том числе, с западными партнерами. Однако от них не последовало адекватного ответа, а Украину продолжали накачивать оружием. Это, по словам Матвиенко, не оставило Москве выбора, ведь здесь речь уже шла о безопасности собственного государства, передает телеканал «360».
«Мы открыты для переговоров. Я полностью согласна с вашей позицией, что нужны дипломатические, мирные решения, но для этого нужна воля с двух сторон», — отметила Матвиенко.
Украина продолжала обстреливать территории Донецкой и Луганской народных республик на протяжении многих лет, напомнила она. В конечном итоге поступил отказ от выполнения Минских соглашений и прямое намерение вступить в НАТО.