Матвиенко подтвердила готовность России к переговорам с Украиной

Россия всегда вступала в переговоры еще до начала спецоперации, в том числе, с западными партнерами. Однако от них не последовало адекватного ответа, а Украину продолжали накачивать оружием. Это, по словам Матвиенко, не оставило Москве выбора, ведь здесь речь уже шла о безопасности собственного государства, передает телеканал «360».