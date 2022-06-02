Матвиенко отметила готовность России поставлять продовольствие нуждающимся странам

Россия и дальше намерена предпринимать все, чтобы не допустить голода в мире. Москва готова выполнять все свои обязательства по поставкам продовольствия нуждающимся странам, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко после встречи с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой.
Выступая ранее в Ассамблее Мозамбика сенатор отметила, что из-за санкций западных стран Россия не может оперативно направлять зерновые и удобрения в регионы, где существует острая необходимость в сельскохозяйственной продукции.
«Всем сегодня очевидно, что разрушительная политика коллективного Запада, который вводит против одной, другой, третьей страны санкции, провоцирует и создает условия для мирового кризиса, продовольственного кризиса. Россия готова (Сделать. — Прим. ред.) все, для того чтобы не допустить кризиса продовольствия, не допустить голода, роста цен на продовольствие, что в первую очередь очень чувствительно сказывается на обычных гражданах всех стран», — подчеркнула Матвиенко.
Спикер Совфеда напомнила, что в России хорошо развивается агропромышленная отрасль. Она абсолютная защищена от виляний зарубежных стран, что позволяет государству быть готовым к выполнению своих обязательств в полной мере.