Матвиенко обозначила, при каких условиях может состояться встреча Путина и Зеленского

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала, при каких условиях возможна встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. По ее словам, прежде всего должны быть четко выработаны договоренности между двумя странами.

При этом политик отметила, что проводить заведомо безрезультатные переговоры не стоит.

“(Встреча будет возможна), когда украинская и российская сторона согласятся с повесткой и (выработают) какой-то итоговый документ, который должен быть. А так, посеять надежду, что сейчас президенты встретятся, поговорят, но не будет результата – ради чего тогда проводить эти встречи?” – пояснила Матвиенко.

Только содержательная и тщательно подготовленная встреча, по итогам которой будет принят документ с договоренностями, устраивающими обе стороны, возможна между президентами, выразила уверенность спикер Совфеда.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о своей готовности обсуждать темы Крыма и Донбасса с президентом России Владимиром Путиным.

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