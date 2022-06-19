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Матвиенко назвала «очередной дикостью» решение Киева ввести визы для россиян

Матвиенко назвала «очередной дикостью» решение Киева ввести визы для россиян
Globallookpress.comFederation Council of Russia

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко прокомментировала решение украинских властей ввести визовый режим для россиян.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении визового режима для граждан России с 1 июля. Соответствующее решение также получило одобрение местного правительства.

«Очередная дикость, по-другому сказать не могу», — подчеркнула Матвиенко в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Отмечается, что предложение ввести визы для россиян появилось 11 февраля в виде петиции в Сети. Документ набрал порядка 20 тыс. голосов.

Валентина Матвиенко визы Россия Украина
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