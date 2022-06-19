Матвиенко назвала «очередной дикостью» решение Киева ввести визы для россиян

Отмечается, что предложение ввести визы для россиян появилось 11 февраля в виде петиции в Сети. Документ набрал порядка 20 тыс. голосов.

«Очередная дикость, по-другому сказать не могу», — подчеркнула Матвиенко в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении визового режима для граждан России с 1 июля. Соответствующее решение также получило одобрение местного правительства.