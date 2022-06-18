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Матвейчук: заблокированные на «Азоте» националисты сдадутся в течение нескольких дней

Матвейчук: заблокированные на «Азоте» националисты сдадутся в течение нескольких дней
Федеральное агентство новостей

Бойцы украинских националистических формирований и иностранные наемники, засевшие на территории химкомбината «Азот» в Северодонецке, будут вынуждены выйти в течение считанных дней, уверен военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

В беседе с изданием URA.RU он заявил, что сдачу в плен заблокированных на предприятии националистов стоит ждать в ближайшее время, когда у них закончится вода и продовольствие.

«Недели две-три туда не подвозят ничего. Это не “Азовсталь”, где они делали месячные запасы. Патроны кончаются, снаряды кончаются. Думаю, агония наступит в ближайшие четыре-пять дней», — сказал Матвийчук.

На это также указывает тот факт, что украинские бойцы ведут уже не такой плотный огонь по союзным силам, блокирующим промзону. Это означает, что националисты экономят боеприпасы, пояснил аналитик.

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