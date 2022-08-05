Маткапитал по-новому: в Госдуме объяснили, какие преимущества получат родители после закона Путина

Предоставление материнского капитала предусмотрено национальным проектом «Демография». Семейная выплата 1 февраля текущего года проиндексирована, ее размер на первого ребенка составляет 524,5 тысячи рублей, на второго — 693,1 тысячи. Деньги по этой программе можно потратить на улучшение жилищных условий, образование ребенка, оплату социальной реабилитации для детей с инвалидностью. Одновременно с этим их можно направить на ежемесячные выплаты на второго ребенка до трех лет, а также на накопительную часть пенсии мамы.