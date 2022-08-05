Маткапитал по-новому: в Госдуме объяснили, какие преимущества получат родители после закона Путина

Президент России Владимир Путин подписал закон о праве использовать материнский капитал на оплату образовательных услуг, предоставляемых индивидуальными предпринимателями. Какие преимущества получат семьи и как закон может упростить жизнь родителям, в беседе с «Народными Новостями» рассказала депутат Госдумы Светлана Бессараб.
Предоставление материнского капитала предусмотрено национальным проектом «Демография». Семейная выплата 1 февраля текущего года проиндексирована, ее размер на первого ребенка составляет 524,5 тысячи рублей, на второго — 693,1 тысячи. Деньги по этой программе можно потратить на улучшение жилищных условий, образование ребенка, оплату социальной реабилитации для детей с инвалидностью. Одновременно с этим их можно направить на ежемесячные выплаты на второго ребенка до трех лет, а также на накопительную часть пенсии мамы.
По словам депутата, ранее тоже можно было использовать маткапитал на оплату курсов, дополнительных занятий, например, в дошкольной образовательной организации. Однако при этом учредителем такой организации должно было быть юридическое лицо.
«В судебной практике гражданам зачастую отказывали в использовании семейного материнского капитала в случае, если детская организация была открыта индивидуальным предпринимателем. Судьи неоднозначно оценивали вопрос использования маткапитала. Одни считали, что семья имеет право использовать его, другие же решали, что поскольку это индивидуальный предприниматель, то это не юридическое лицо и, значит, не имеет права», — объяснила Бессараб.
На ситуацию с неравными возможностями муниципальных и частных детских садов обратил внимание законодательный орган. После этого вопрос подняли в Государственной думе. И вот президент Путин одобрил и подписал закон о праве использовать маткапитал на частное образование. Теперь граждане, вне зависимости от того, кто является учредителем детского сада, могут оплачивать его из материнского капитала.
«Это уравнивает права граждан. Как и раньше, воспользоваться этими средствами могут все семьи, которые имеют детей. Теперь родители могут отдавать детей как в муниципальный детский сад, так и в частный», — рассказала депутат.
Бессараб отметила, что раньше зачастую детские сады, открытые индивидуальными предпринимателями, не воспринимались соответствующими органами власти, как дошкольные организации, которые имеют право на использование семейного материнского капитала. После того, как Путин расширил возможности использования маткапитала.
«Теперь у граждан появился большой выбор, и они смогут голосовать рублем, где лучше. Воспользоваться своим правом, можно уже в этом году», — подытожила депутат.
Ранее СМИ сообщали, что Министерство труда и социальной защиты РФ заложило в проект бюджета Пенсионного фонда увеличение выплат к 2025 году. Прогнозируется, что на первого ребенка выплата может вырасти до 680 тысяч рублей, а на второго — почти до 900 тысяч.