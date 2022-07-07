Матерная фраза в адрес Джонсона появилась у трассы «Формулы-1» в Великобритании

Негатив в адрес британского премьер-министра Бориса Джонсона набирает обороты. На этот раз свое мнение о политике решил высказать некий автор у трассы «Формулы-1».
Огромную надпись в адрес Бориса Джонсона увидел пилот, пролетающий над полем между Букингемом и Гоукоттом. Матерное послание неизвестные вырезали на траве перед Гран-при Великобритании.
«F*** Boris», — гласит надпись на поле.
Борис Джонсон вновь привлек к себе внимание после очередного громкого скандала с экс-замглавы МИД Великобритании Кристофером Пинчером. Из-за недоверия и несогласия с политикой премьера в отставку подали сразу несколько министров.