Новости0

Матерная фраза в адрес Джонсона появилась у трассы «Формулы-1» в Великобритании

Матерная фраза в адрес Джонсона появилась у трассы «Формулы-1» в Великобритании
Martyn Wheatley / Parsons Media/Globallookpress

Негатив в адрес британского премьер-министра Бориса Джонсона набирает обороты. На этот раз свое мнение о политике решил высказать некий автор у трассы «Формулы-1».

Огромную надпись в адрес Бориса Джонсона увидел пилот, пролетающий над полем между Букингемом и Гоукоттом. Матерное послание неизвестные вырезали на траве перед Гран-при Великобритании.

«F*** Boris», — гласит надпись на поле.

Prt Scr YouTube/SWNS
Prt Scr YouTube/SWNS

Борис Джонсон вновь привлек к себе внимание после очередного громкого скандала с экс-замглавы МИД Великобритании Кристофером Пинчером. Из-за недоверия и несогласия с политикой премьера в отставку подали сразу несколько министров. 

великобритания джонсон послание
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.