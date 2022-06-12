Матери украинских военнопленных просят не возвращать их сыновей на Украину — Москалькова

Близкие родственники украинских военнопленных, которые содержатся в России, начали обращаться с просьбами не возвращать их на Украину. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, сообщает РИА Новости.
Москалькова подчеркнула, что матери военнопленный переживают, что их сыновей по возвращении на Украину могут вновь отправить на фронт или подвергнуть репрессиям.
«Когда я проводила в Севастополе прием граждан украинских, пленных, большинство из них просили меня сообщить о их судьбе. Я и мои сотрудники полностью это выполнили. Сегодня ко мне поступают новые обращения от украинских матерей. Они просят не возвращать их сыновей, потому что они считают, что они либо будут заново отправлены на фронт, либо они будут подвергнуты репрессиям», — отметила Москалькова.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Министерство обороны России подчеркнуло, что удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает. Сообщается, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.