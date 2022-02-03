Математик Захаров заявил, что пик заболеваемости COVID-19 в России может наступить 22 февраля

Пик заболеваемости COVID-19 в России может наступить в конце февраля. Такое мнение выразил руководитель Центра интеллектуальной логистики Санкт-Петербургского государственного университета Виктор Захаров.

Ученый утверждает, что к 22 февраля количество новых случаев заражения коронавирусной инфекцией может превысить отметку в 200 тысяч человек. При этом одновременно COVID-19 будут болеть около 4 миллионов россиян. Захаров подчеркнул, что после наступления пика волна заболеваемости пойдет на спад с той же скоростью, с которой поднималась. Это займет от 30 до 40 дней.

Вакцинация остается одним из наиболее эффективных способов борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Прохождение данной процедуры способствует формированию коллективного иммунитета. Кроме того, вакцинация позволяет снизить вероятность развития осложнений при COVID-19.

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