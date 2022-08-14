Мать Наташи Королевой не заступилась за Тарзана после оскорбления украинской певицы

«После этой аварии я поняла, что Серега — это тот человек, который будет рядом до последнего, до конца. Как он меня спасал, находился трое суток со мной в реанимации, менял мне судно, мыл меня. Я была на грани жизни и смерти. Меня выкинуло прямо из лодки. Он меня доставал со дна, откачивал», — говорила Наталья.