Мать Наташи Королевой не заступилась за Тарзана после оскорбления украинской певицы

Мама Натальи Королевой Людмила Порываева не нашлась что ответить на публичное оскорбление своего зятя — Тарзана (он же Сергей Глушко) со стороны украинской певицы Ирины Билык, передает StarHit.
Людмила Порываева долгое время проживает в США, куда недавно приехала в отпуск ее звездная дочь. Параллельно по Америке с благотворительными концертами колесит и украинская певица Билык.
На одном из выступлений украинки, куда пришла и мама Королевой, последнюю неожиданно вызвали на сцену. Певица прямо поинтересовалась у 76-летней Людмилы, считает ли она своего зятя «плохим человек». Билык не стала подбирать выражений, произнеся наиболее грубое слово, чтобы описать свое отношение к Тарзану.
Услышав разговор, зал расхохотался, а Порываева не нашла ничего лучше, как поддержать настроение американской аудитории — она тоже заливисто засмеялась, не став вступать в полемику с певицей, так и не ответив на вопрос. Примечательно, что диалог проходил на украинском языке.
Стоит отметить, что несмотря на всевозможные трудности в браке, Наташа Королева утверждала, что очень ценит своего супруга. Несколько лет назад она рассказывала, как он спас ей жизнь после аварии на катере, а потом заботился, не отходя от больничной койки.
«После этой аварии я поняла, что Серега — это тот человек, который будет рядом до последнего, до конца. Как он меня спасал, находился трое суток со мной в реанимации, менял мне судно, мыл меня. Я была на грани жизни и смерти. Меня выкинуло прямо из лодки. Он меня доставал со дна, откачивал», — говорила Наталья.
Что касается тещи Тарзана, то ее дела за океаном складываются не слишком успешно. Недавно пенсионерка обратилась к подписчикам в социальных сетях, предложив им за деньги записывать поздравления с праздниками.