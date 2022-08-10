Мать-наркоманка разрешала педофилу-сожителю насиловать свою четырехлетнюю дочь в Подмосковье

Полиция задержала 35-летнего мужчину, который подозревается в неоднократных изнасилованиях четырехлетней дочери своей сожительницы в Подмосковье. Об этом пишет «МК» со ссылкой на правоохранительные органы.
Мать ребенка категорически отвергала все обвинения и пыталась выгородить педофила. Сама она, как оказалось, страдает от наркотической зависимости.
На допросе задержанный признал свою вину и заявил, что совращал девочку не только дома, но и во время прогулок. Пролить свет на происходящее помогла бабушка ребенка, которая заподозрила неладное.
Пострадавшую направили на осмотр к гинекологу. Врач подтвердил факт совершения насильственных действий сексуального характера.