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Мать-наркоманка разрешала педофилу-сожителю насиловать свою четырехлетнюю дочь в Подмосковье

Мать-наркоманка разрешала педофилу-сожителю насиловать свою четырехлетнюю дочь в Подмосковье
pxhere.com

Полиция задержала 35-летнего мужчину, который подозревается в неоднократных изнасилованиях четырехлетней дочери своей сожительницы в Подмосковье. Об этом пишет «МК» со ссылкой на правоохранительные органы.

Мать ребенка категорически отвергала все обвинения и пыталась выгородить педофила. Сама она, как оказалось, страдает от наркотической зависимости.

На допросе задержанный признал свою вину и заявил, что совращал девочку не только дома, но и во время прогулок. Пролить свет на происходящее помогла бабушка ребенка, которая заподозрила неладное.

Пострадавшую направили на осмотр к гинекологу. Врач подтвердил факт совершения насильственных действий сексуального характера.

насилие педофилия подмосковье полиция
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