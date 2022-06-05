Мать накрыла сына собой: журналисты обнародовали трагическую историю четырехлетнего Моти из Донбасса

В одном Telegram-канале появилось видео с рассказом 4-летнего мальчика, который уцелел при обстреле украинских военных «Точкой-У» города Сватово Луганской Народной Республики. Когда он с мамой, родной тетей и ее грудным ребенком гуляли на детской площадке в самом центре города, с украинской стороны прилетели целых три смертоносных «Точки-У». Одна раскрылась.