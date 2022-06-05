Мать накрыла сына собой: журналисты обнародовали трагическую историю четырехлетнего Моти из Донбасса

Вооруженные силы Украины продолжают обстреливать мирные города Донбасса ракетными комплексами «Точка-У», не обращая внимая, что от таких атак гибнут женщины и дети.
В одном Telegram-канале появилось видео с рассказом 4-летнего мальчика, который уцелел при обстреле украинских военных «Точкой-У» города Сватово Луганской Народной Республики. Когда он с мамой, родной тетей и ее грудным ребенком гуляли на детской площадке в самом центре города, с украинской стороны прилетели целых три смертоносных «Точки-У». Одна раскрылась.
В результате ракетного удара тетя погибла. Ребенок, который недавно появился на свет, остался сиротой. А мама четырехлетнего Моти находится в больнице — между небом и землей. Она получила тяжелые ранения, накрыв собой сына. Мотя рассказывает, что в момент взрыва он звал маму.
«Где мама? Где мама? Наверное, испугалась. У нее была кровь. У меня была вся кофта в крови», — описал свое состояние маленький мальчик.
На вопрос журналиста, что такое война и мир, мальчик отвечает.
«Война — это когда бах, а потом что-то летит. Мир — это где гуляют», — такое простое представление у Моти о спокойной жизни.
Мальчик хочет стать супергероем и отправить снаряды, которые летят в него «на луну или за океан, там пусть бахают».