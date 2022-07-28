Мать композитора Кузнецова сообщила, что была свидетельницей создания «Ласкового мая»

«Я свидетель создания “Ласкового мая”. Я знала, куда и когда мой сын уходит, что они там делают. Именно мой сын Сережа сделал им первую программу. Это был прекрасный концерт. Это было 30 декабря 1986 года», — рассказала Кузнецова на YouTube-канале Андрея Кудрявцева.