Мать композитора Кузнецова сообщила, что была свидетельницей создания «Ласкового мая»

Мать основателя группы «Ласковый май» Сергея Кузнецова Валентина рассказала историю зарождения музыкального коллектива.
Кузнецов организовал первый концерт для легендарной группы, а также написал основные для нее хиты. Мать композитора поделилась воспоминаниями о его работе в коллективе.
«Я свидетель создания “Ласкового мая”. Я знала, куда и когда мой сын уходит, что они там делают. Именно мой сын Сережа сделал им первую программу. Это был прекрасный концерт. Это было 30 декабря 1986 года», — рассказала Кузнецова на YouTube-канале Андрея Кудрявцева.
По словам женщины, концерт тогда прошел очень успешно. Дети и родители танцевали и радовались выступлению «Ласкового мая».