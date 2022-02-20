Мать детей Филиппа Киркорова вышла в свет. Все обомлели узнав кто она…

Культура
На чтение 1 мин. Просмотров 259 Опубликовано Обновлено

Король российской эстрады Филипп Киркоров перестал скрывать от общественности своих детей, дочь Аллу-Викторию и сына Мартина, публикуя по возможности в Сети совместные фотографии  и появляясь вместе с ними на публике, однако сведения об их матери до сих пор окутаны тайной.

Как сообщают СМИ, биологическая мать малышей – бизнесвумен Наталья Ефремова. Отметим, что слухи об этом ходили уже давно.

Сейчас стало известно, что женщина по происхождению украинка. Таким образом, получается, что в жилах девочки Аллы-Виктории и мальчика Мартина течет украинская и болгарская кровь.

Портал пишет, что друзья Киркорова как-то отметили сходство Натальи Ефремовой с его матерью. По их мнению, именно поэтому Филипп выбрал именно ее в качестве матери своих детей.

Бизнесвумен родом из Львова, по профессии она переводчик. Знакомство с исполнителем произошло в тот момент, когда женщина возглавляла компанию по продаже одежды.

 
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