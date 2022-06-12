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Мать Бритни Спирс в соцсетях поздравила дочь со свадьбой. На торжество ее не пригласили

Мать Бритни Спирс в соцсетях поздравила дочь со свадьбой. На торжество ее не пригласили

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Бритни Спирс и Сэм Асгари

Мать Бритни Спирс, не получившая приглашение на ее свадьбу с Сэмом Асгари, поздравила дочь в соцсетях. Линн Спирс оставила комментарий под одной из публикаций Бритни в инстаграме*.

Ты сияешь и выглядишь такой счастливой! Твоя свадьба — это свадьба мечты! Есть что-то сентиментальное и особенное в том, что ты устроила ее в своем доме. Я так счастлива за тебя! Я люблю тебя!

Как пишут американские таблоиды, Бритни не пригласила на церемонию никого из своих родственников за исключением старшего брата Брайана, но и он не смог прийти.

Линн СпирсЛинн Спирс

У звезды напряженные отношения с семьей. Почти четырнадцать лет она находилась под опекой отца и обвиняла его в том, что он полностью контролировал ее жизнь и финансы. Со своей сестрой Джейми Линн певица обменялась взаимными претензиями после того, как та выпустила автобиографическую книгу “То, о чем надо было сказать” (Things I Should Have Said). Мать Бритни недавно заявила о намерении взыскать с дочери более 660 тысяч долларов — по ее словам, эти деньги должны были пойти на оплату услуг адвокатов, которые ускорили освобождение поп-звезды из-под опеки.

Сэм Асгари между тем пригласил на свадьбу многих членов своей семьи, включая троих сестер. И он, и Бритни продолжают делиться в соцсетях фотографиями и видео с церемонии, которая состоялась 9 июня.

Сэм Асгари

Сэм Асгари и Бритни Спирс

Сэм Асгари и Бритни Спирс

Свадьба Сэма Асгари и Бритни Спирс

Сэм Асгари и Бритни Спирс

Бритни Спирс

Свадьба Сэма Асгари и Бритни Спирс

Свадьба Сэма Асгари и Бритни Спирс

Свадьба Сэма Асгари и Бритни Спирс

Свадьба Сэма Асгари и Бритни Спирс

Пэрис Хилтон, Донателла Версаче и другие гости на свадьбе Бритни Спирс и Сэма АсгариПэрис Хилтон, Донателла Версаче и другие гости на свадьбе Бритни Спирс и Сэма Асгари

Селена Гомес и Пэрис ХилтонСелена Гомес и Пэрис Хилтон

Бритни Спирс и Сэм Асгари

Мадонна и Бритни СпирсМадонна и Бритни Спирс

Донателла Версаче, Пэрис Хилтон, Бритни Спирс, Мадонна, Селена Гомес, Дрю БэрриморДонателла Версаче, Пэрис Хилтон, Бритни Спирс, Мадонна, Селена Гомес, Дрю Бэрримор

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