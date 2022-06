Мать Бритни Спирс в соцсетях поздравила дочь со свадьбой. На торжество ее не пригласили

[expert_review_likes style="button-1-color" size="m" icons="thumbs" show_icon="1" show_label="1" show_count="1" label_like="Мне нравится" label_dislike="Не нравится" ]



Мать Бритни Спирс, не получившая приглашение на ее свадьбу с Сэмом Асгари, поздравила дочь в соцсетях. Линн Спирс оставила комментарий под одной из публикаций Бритни в инстаграме*.

Ты сияешь и выглядишь такой счастливой! Твоя свадьба — это свадьба мечты! Есть что-то сентиментальное и особенное в том, что ты устроила ее в своем доме. Я так счастлива за тебя! Я люблю тебя!

Как пишут американские таблоиды, Бритни не пригласила на церемонию никого из своих родственников за исключением старшего брата Брайана, но и он не смог прийти.

У звезды напряженные отношения с семьей. Почти четырнадцать лет она находилась под опекой отца и обвиняла его в том, что он полностью контролировал ее жизнь и финансы. Со своей сестрой Джейми Линн певица обменялась взаимными претензиями после того, как та выпустила автобиографическую книгу “То, о чем надо было сказать” (Things I Should Have Said). Мать Бритни недавно заявила о намерении взыскать с дочери более 660 тысяч долларов — по ее словам, эти деньги должны были пойти на оплату услуг адвокатов, которые ускорили освобождение поп-звезды из-под опеки.

Сэм Асгари между тем пригласил на свадьбу многих членов своей семьи, включая троих сестер. И он, и Бритни продолжают делиться в соцсетях фотографиями и видео с церемонии, которая состоялась 9 июня.

