Мать боевика ВСУ из Энергодара сдала схрон с оружием сына

Жительница Энергодара нашла схрон оружия у себя на даче во время ремонта. Позже она решила добровольно сдать находку властям, пишет РИА Новости.
Обнаруженные сумки содержали гладкоствольное ружье, патроны, военную форму, националистические книги про карательную войну против населения Донбасса. Сын жительницы Энергодара в настоящий момент служит в нацгвардии Украины и почти не общается с семьей.
«Чтобы избежать неприятностей, мы узнали, что есть возможность все сдать добровольно, и обратились к властям», — пояснила местная жительница.
Она добавила, что каждый вправе решать сам за себя. После она обратилась к землякам и призвала последовать ее примеру – сдать оружие и другие запрещенные предметы властям.