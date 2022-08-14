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Мать Алины Липп пожаловалась на политические преследования в ФРГ из-за дочери в России

Мать Алины Липп пожаловалась на политические преследования в ФРГ из-за дочери в России
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Мама Алины Липп рассказала о давлении в Германии. Об этом сообщается в ее Telegram-канале.

Родительница сообщила, что в ФРГ подвергается политическим преследованиям из-за дочери. Алина Липп журналистка, освещающая события в Донбассе.

Две недели назад у мамы Алины неожиданно заморозили банковский счет. Почтовый банк отказался предоставить какую-либо информацию.

Женщине заявили, что полиция может прийти к ней в любой момент и задержать. В итоге ей пришлось буквально эвакуироваться в Россию с оставшимися средствами.

Руководитель основанного предпринимателем Евгением Пригожиным Фонда борьбы с репрессиями Мира Тэрада и независимая журналистка из Германии Алина Липп ранее поговорили о нацистских настроениях на Украине. Интервью опубликовано на сайте ФБР.

алина липп Германия Мира Тэрада
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