Мать Алины Липп пожаловалась на политические преследования в ФРГ из-за дочери в России

Мама Алины Липп рассказала о давлении в Германии. Об этом сообщается в ее Telegram-канале.
Родительница сообщила, что в ФРГ подвергается политическим преследованиям из-за дочери. Алина Липп журналистка, освещающая события в Донбассе.
Две недели назад у мамы Алины неожиданно заморозили банковский счет. Почтовый банк отказался предоставить какую-либо информацию.
Женщине заявили, что полиция может прийти к ней в любой момент и задержать. В итоге ей пришлось буквально эвакуироваться в Россию с оставшимися средствами.
Руководитель основанного предпринимателем Евгением Пригожиным Фонда борьбы с репрессиями Мира Тэрада и независимая журналистка из Германии Алина Липп ранее поговорили о нацистских настроениях на Украине. Интервью опубликовано на сайте ФБР.