Маст-хэв лета — брюки-карго: 7 моделей, чтобы повторить образы Насти Ивлеевой, Ирины Шейк и других звезд

Настя Ивлеева

Брюки-карго — широкие, с накладными карманами — стали одной из главных вещей сезона. Их носят Хейли Бибер, Белла Хадид, Ирина Шейк, Кайли Дженнер, Ким Кардашьян и модные блогеры. Редактор моды Spletnik Надя Бесчетникова нашла семь моделей, которые помогут повторить звездные образы.

Ирина Шейк Настя Ивлеева Кайли Дженнер Хейли Бибер

1.IRNBY

Цена: 14 500 руб.

Классические карго болотного оттенка можно найти у бренда блогера Анастасии Мироновой. Модная деталь — веревка вместо обычного пояса, ну а заниженная талия позволяет легко окунуться в стилистику нулевых и комбинировать брюки с кроп-топами или облегающими футболками с принтами.

IRNBY

2.Planta Rosa

Цена: 37 500 руб.

Столичные модницы в этом сезоне сходят с ума по упрощенной версии карго — штанам-парашютам Planta Rosa. В них щеголяют и Настя Ивлеева, и инфлюенсер Асмат Чкотуа, и безымянные поклонницы тусовок на Патриарших (благо что магазин бренда находится под боком — на Малой Бронной).

Planta Rosa

3.You Wanna

Цена: 7 900 руб.

Если ярко-розовый вам уже надоел, но снижать насыщенность палитры не хочется, самое время обратить внимание на неоново-салатовый. Оттенок на днях “одобрила” и Меган Фокс, появившись в тотал-луке такого цвета. Яркие карго-брюки точно сделают образ запоминающимся, даже если обрамить его самыми базовыми вещами.

You Wanna

4.Sport Angel

Цена: 14 900 руб.

Если к минутным трендам вы относитесь с осторожностью и что-то слишком радикальное покупать не хочется, то можно присмотреться к этой довольно сдержанной модели. Базовая расцветка, классическая посадка и два асимметричных кармана — комбинировать такие брюки легко, например, с белой рубашкой и босоножками, если нужен более “аккуратный” образ без риска.

Sport Angel

5.Lime

Цена: 1 999 руб.

Эти пудрово-бежевые брюки из хлопка выбираем, чтобы повторить образ Ирины Шейк в брюках Burberry. Натуральная ткань и светлая расцветка — то, что надо для лета. Носить можно с боди или, как Ирина, — с модной в сезоне майкой-алкоголичкой и рубашкой.

Lime

6.Shi-Shi

Цена: 14 700 руб.

Еще один вариант на лето — легкие белые брюки. Они подойдут и тем, кого в карго смущают объемные карманы по бокам: тут они носят скорее символический характер.

Shi-Shi

7.Coperni

Цена: 52 600 руб.

Не слишком широкие серые карго прямого кроя — отличный вариант для повседневного гардероба. Комбинировать их можно практически с чем угодно, регулируя градус модной выразительности. С базовой футболкой и шоппером получим образ на каждый день, с корсетом или кроп-топом — заявку на то, чтобы стать звездой вечеринки.

Coperni