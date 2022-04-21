Массовые увольнения и остановка производств: европейцы платят за антироссийские санкции из своего кармана

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Снижение уровня жизни в Европе стало одним из последствий
санкций в отношении России, заявил президент России Владимир Путин. Экономист Василий
Колташов рассказал «Народным Новостям», какую цену придется заплатить простым европейцам за необдуманную политику собственных правительств.
«Санкции не прошли даром и для самих инициаторов. Имею в виду рост инфляции, безработицу, ухудшение экономической динамики в США и других европейских странах», – отметил российский лидер.
Колташов рассказал «Народным Новостям»,
что наибольший удар по экономике ощутили жители тех стран, где были наименьшие проблемы
в период кризиса 2008-2020 годов.
«Недовольство чувствуется в Германии, Франции, странах Скандинавии. Это именно недовольство санкциями. Виновник этих санкций для значительной части граждан Евросоюза — собственное правительство. Больше всего люди заметили повышение цен на бензин и продовольствие. Цены на продукты выросли примерно на 15%», — отметил Колташов.
По словам экономиста, серьезной проблемой, с которой столкнулись
страны Европы, стал рост цен на электрическую энергию. Второй большой проблемой
является возможное прекращение закупок российской нефти и газа, что будет
означать остановку целых секторов экономики.
«Уже сейчас менеджмент целого ряда компаний настраивается на то, что нужно быть готовым сокращать штат и останавливать производство. Предвкушение возможного краха из-за нехватки ресурсов становится призраком европейской экономики, ее кошмаром», — отметил наш собеседник.
Серьезные трудности ждут и европейскую сферу услуг уже этим
летом, уверен Колташов. По его словам, с быстрым ростом цен уменьшаются
возможности для жителей Европы ходить по кафе, ресторанам, заниматься шопингом
и ездить на море.
«В скором времени в Европе произойдет спад в сфере услуг, будет уволено большое количество людей. Туристический сезон может вообще провалиться в Еврозоне. Но несмотря на это, европейское правительство не пересмотрит свою политику», — подытожил наш собеседник.
Напомним, страны Запада ввели санкции против России после
начала спецоперации по защите Донбасса. Так, были заморожены счета отдельных
лиц, введены ограничения в отношении журналистов, литераторов, бизнесменов и
спортсменов. А на территории России приостановили деятельность многие западные
компании.