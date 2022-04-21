Массовые увольнения и остановка производств: европейцы платят за антироссийские санкции из своего кармана

«Недовольство чувствуется в Германии, Франции, странах Скандинавии. Это именно недовольство санкциями. Виновник этих санкций для значительной части граждан Евросоюза — собственное правительство. Больше всего люди заметили повышение цен на бензин и продовольствие. Цены на продукты выросли примерно на 15%», — отметил Колташов.