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    Массовые увольнения и остановка производств: европейцы платят за антироссийские санкции из своего кармана

    AndreyFrolovОт Комментариев нет
    Массовые увольнения и остановка производств: европейцы платят за антироссийские санкции из своего кармана

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    Федеральное агентство новостей

    Снижение уровня жизни в Европе стало одним из последствий
    санкций в отношении России, заявил президент России Владимир Путин. Экономист Василий
    Колташов рассказал «Народным Новостям», какую цену придется заплатить простым европейцам за необдуманную политику собственных правительств. 

    «Санкции не прошли даром и для самих инициаторов. Имею в виду рост инфляции, безработицу, ухудшение экономической динамики в США и других европейских странах», – отметил российский лидер.

    Массовые увольнения и остановка производств: европейцы платят за антироссийские санкции из своего кармана
    pixabay.com / Global look press / European Union/XinHua

    Колташов рассказал «Народным Новостям»,
    что наибольший удар по экономике ощутили жители тех стран, где были наименьшие проблемы
    в период кризиса 2008-2020 годов.

    «Недовольство чувствуется в Германии, Франции, странах Скандинавии. Это именно недовольство санкциями. Виновник этих санкций для значительной части граждан Евросоюза — собственное правительство. Больше всего люди заметили повышение цен на бензин и продовольствие. Цены на продукты выросли примерно на 15%», — отметил Колташов.

    Массовые увольнения и остановка производств: европейцы платят за антироссийские санкции из своего кармана
    Федеральное агентство новостей

    По словам экономиста, серьезной проблемой, с которой столкнулись
    страны Европы, стал рост цен на электрическую энергию. Второй большой проблемой
    является возможное прекращение закупок российской нефти и газа, что будет
    означать остановку целых секторов экономики.

    «Уже сейчас менеджмент целого ряда компаний настраивается на то, что нужно быть готовым сокращать штат и останавливать производство. Предвкушение возможного краха из-за нехватки ресурсов становится призраком европейской экономики, ее кошмаром», — отметил наш собеседник.

    Массовые увольнения и остановка производств: европейцы платят за антироссийские санкции из своего кармана
    vk.com/Василий Колташов

    Серьезные трудности ждут и европейскую сферу услуг уже этим
    летом, уверен Колташов. По его словам, с быстрым ростом цен уменьшаются
    возможности для жителей Европы ходить по кафе, ресторанам, заниматься шопингом
    и ездить на море.

    «В скором времени в Европе произойдет спад в сфере услуг, будет уволено большое количество людей. Туристический сезон может вообще провалиться в Еврозоне. Но несмотря на это, европейское правительство не пересмотрит свою политику», — подытожил наш собеседник.

    Напомним, страны Запада ввели санкции против России после
    начала спецоперации по защите Донбасса. Так, были заморожены счета отдельных
    лиц, введены ограничения в отношении журналистов, литераторов, бизнесменов и
    спортсменов. А на территории России приостановили деятельность многие западные
    компании.

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