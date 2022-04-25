Массовые модели Chevrolet могут остаться на российском рынке даже после ухода General Motors

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General Motors окончательно уходит из России первым из автопроизводителей

Исполнительный директор «Келес Рус» Вадим Артамонов заявил, что массовые модели Chevrolet могут остаться на российском рынке после закрытия представительства General Motors в нашей стране. «Келес Рус» — это официальный дистрибутор компании Chevrolet, представляющий на российском рынке модели Spark, Nexia и Cobalt.

Вадим Артамонов уточнил, что что российский офис General Motors никогда не принимал участие в работе «Келес Рус», поэтому дальнейшие перспективы массовых моделей Chevrolet не зависят от его закрытия.





Мы осуществляем поставки автомобилей в Россию с производственных площадок компании «UzAuto Motors» в Узбекистане и Казахстане, деятельность которой определяется головным офисом Chevrolet. В рамках санкционного режима по отношению к России еще в начале марта им было принято решение о приостановке поставок на российский рынок автомобилей массовых моделей Chevrolet и запасных частей к ним до дальнейшего уведомления. Когда поставки могут возобновиться, на сегодняшний день неизвестно, однако с закрытием представительства General Motors в России данное решение точно не связано.

Вадим Артамонов

Продажи автомобилей Chevrolet массового сегмента возобновились на российском рынке в июне прошлого года после почти пятилетнего перерыва – в рамках специального соглашения между General Motors и UzAuto Motors. Модельный ряд Chevrolet массового сегмента представлен в России тремя моделями – компактными седанами Cobalt и Nexia, а также субкомпактным хэтчбеком Spark.