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    Массовые модели Chevrolet могут остаться на российском рынке даже после ухода General Motors

    AndreyFrolovОт Комментариев нет
    Массовые модели Chevrolet могут остаться на российском рынке даже после ухода General Motors

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    General Motors окончательно уходит из России первым из автопроизводителей

    Исполнительный директор «Келес Рус» Вадим Артамонов заявил, что массовые модели Chevrolet могут остаться на российском рынке после закрытия представительства General Motors в нашей стране. «Келес Рус» — это официальный дистрибутор компании Chevrolet, представляющий на российском рынке модели Spark, Nexia и Cobalt.

    Вадим Артамонов уточнил, что что российский офис General Motors никогда не принимал участие в работе «Келес Рус», поэтому дальнейшие перспективы массовых моделей Chevrolet не зависят от его закрытия.

    Массовые модели Chevrolet могут остаться на российском рынке даже после ухода General Motors

    Мы осуществляем поставки автомобилей в Россию с производственных площадок компании «UzAuto Motors» в Узбекистане и Казахстане, деятельность которой определяется головным офисом Chevrolet. В рамках санкционного режима по отношению к России еще в начале марта им было принято решение о приостановке поставок на российский рынок автомобилей массовых моделей Chevrolet и запасных частей к ним до дальнейшего уведомления. Когда поставки могут возобновиться, на сегодняшний день неизвестно, однако с закрытием представительства General Motors в России данное решение точно не связано.


    Вадим Артамонов

    Продажи автомобилей Chevrolet массового сегмента возобновились на российском рынке в июне прошлого года после почти пятилетнего перерыва – в рамках специального соглашения между General Motors и UzAuto Motors. Модельный ряд Chevrolet массового сегмента представлен в России тремя моделями – компактными седанами Cobalt и Nexia, а также субкомпактным хэтчбеком Spark.

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