Массовое захоронение с сотнями тел обнаружили в Мариуполе

Градоначальник сообщил, что можно увидеть две большие траншеи. В данный момент понятно, что на этом месте находится большое число тел. Иващенко подчеркнул, что территория находилась под контролем украинских националистических подразделений. Мэр добавил, что власти Мариуполя будут проводить экспертизу. Она должна показать, в результате чего скончались жители города.