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Успех Эммануэля Макрона на президентских выборах во Франции был под серьезной угрозой из-за массового убийства в Мали. Такое мнение высказал доцент МГИМО, политолог Сергей Судаков.
Речь идет о выявленном захоронении в районе бывшей французской военной базы в Госси. Малийская государственная комиссия подтвердила факт расстрела граждан, а также связала это преступление с силами операции «Бархан», которую проводит Париж.
Политолог Судаков считает, что французские пропагандисты на скорую руку сфабриковали видеозапись, чтобы отвести подозрения от своих военных:
«Не долго думая, французское командование решило свалить военные преступления на российскую ЧВК «Вагнера».
Судаков считает, что подобные фейки из разряда «отравления Скрипалей» выпускаются только для создания определенного эффекта в СМИ, поскольку правоохранительные органы ни одной страны мира не будут рассматривать такие «доказательства».