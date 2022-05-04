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    Массовое убийство в Госси: Сергей Судаков осудил Францию за зверства в Мали

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Массовое убийство в Госси: Сергей Судаков осудил Францию за зверства в Мали

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    Фото из личного архива Сергея Судакова

    Успех Эммануэля Макрона на президентских выборах во Франции был под серьезной угрозой из-за массового убийства в Мали. Такое мнение высказал доцент МГИМО, политолог Сергей Судаков.

    Речь идет о выявленном захоронении в районе бывшей французской военной базы в Госси. Малийская государственная комиссия подтвердила факт расстрела граждан, а также связала это преступление с силами операции «Бархан», которую проводит Париж.

    Политолог Судаков считает, что французские пропагандисты на скорую руку сфабриковали видеозапись, чтобы отвести подозрения от своих военных:

    «Не долго думая, французское командование решило свалить военные преступления на российскую ЧВК «Вагнера».

    Судаков считает, что подобные фейки из разряда «отравления Скрипалей» выпускаются только для создания определенного эффекта в СМИ, поскольку правоохранительные органы ни одной страны мира не будут рассматривать такие «доказательства».

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