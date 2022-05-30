Массово собирающие одуванчики в Москве мигранты вызвали бурные обсуждения в Сети

Пользователи соцсети «ВКонтакте» активно дискутируют на предмет того, зачем мигрантам в столице потребовалось такое большое количество этих желтых сорняков. Очевидцы поделились фотографиями, на которых видно, как группа мужчин и женщин вручную собирает растения и упаковывает их в пакеты.