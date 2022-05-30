Массово собирающие одуванчики в Москве мигранты вызвали бурные обсуждения в Сети

Мигранты, устроившие массовый сбор одуванчиков в одном из районов Москвы, стали темой для бурных обсуждения в Сети.
Пользователи соцсети «ВКонтакте» активно дискутируют на предмет того, зачем мигрантам в столице потребовалось такое большое количество этих желтых сорняков. Очевидцы поделились фотографиями, на которых видно, как группа мужчин и женщин вручную собирает растения и упаковывает их в пакеты.
«Я помню, в детстве нас соседка попросила насобирать одуванчиков, она варила из них мед. Предположу, что это именно с этой целью действо», — написала в комментариях Мария.
«Часто вижу, что там выгуливают собак. Или на варенье такое тоже пойдет?», — сыронизировал другой комментатор.
Однако разгадкой происходящего поделилась пользовательница Анна. По ее словам, одуванчики собирают не на варенье или другую продукцию, а чтобы эти сорняковые растения больше в Москве не размножались.