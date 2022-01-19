Массовая эвакуация детских садов проходит в Красноярске из-за сообщений о минировании

Во всех детских садах Красноярска началась эвакуация детей и персонала из-за сообщений об угрозе взрыва. Соответствующее заявление сделали в главном управлении образования города.

Ранее на протяжении четырех рабочих дней из-за сообщений о минировании эвакуировали людей из учебных заведений. В правоохранительных органах региона сообщили, что, как и в инциденте с ложными сигналами об угрозе взрыва в красноярских школах, сообщения поступали из-за рубежа.

«Все детские сады эвакуируют», — передает ТАСС заявление управления.

В зданиях детских садов работают специалисты и представители правоохранительных органов. Информации о пострадавших не поступало.

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